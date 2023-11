Weekend di sole sul Lecchese, ma segnato da un vento freddo

A Lecco venerdì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 6°. Attenzione, però: un freddo vento da nord abbasserà le massime per i giorni a venire fino a 7-8° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.134 metri. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni per domenica

A Lecco bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.582 metri. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

(in collaborazione con 3B Meteo)