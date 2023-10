La prima neve sulle montagne lecchesi

Prima neve della stagione fredda (in arrivo) sulle montagne lecchesi. Le precipitazioni delle scorse ore hanno portato anche una prima bella imbiancata su alcune vette che dominano lago, città e territorio, a partire da Resegone e Grignetta. Ecco alcuni scatti che ci hanno girato i nostri lettori o che stanno già rimbalzando sui social dalla mattinata di oggi, martedì 31 agosto.

In tanti hanno infatti rivolto lo sguardo, e gli obiettivi dei propri cellulari, per ammirare la neve, arrivata forse con qualche giornata di anticipo. Intanto le previsioni meteo nel Lecchese danno per le prossime ore una schiarita con qualche raggio di sole nel pomeriggio, ma tempo ancora incerto domani, festa di Ognissanti.