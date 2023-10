Tregua di un paio di giorni, ma da domenica torna il maltempo

La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio di venerdì. Sabato previsto bel tempo, ma da domenica una nuova perturbazione porterà con sé un peggioramento.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.451 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sono previsti 19 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 13° C, lo zero termico si attesterà a 2.671 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)