Da Morterone a Valcava, un 8 Dicembre di neve sulle alture lecchesi

Un suggestivo 8 Dicembre di neve. Nei giorni del ponte dell'Immacolata i fiocchi bianchi hanno trasformato in paesaggi fiabeschi diversi comuni del Lecchese, in particolare nelle zone montane. Una delle immagini più belle arriva da Morterone (vedi sopra): ecco come si presentava oggi a mezzogiorno il paese meno abitato d'Italia nel video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

Scenari simili anche ai Piani Resinelli e in altri centri della Valsassina, per arrivare a Campsirago in Brianza e poi ancora fino in Valcava, località di Torre De' Busi a 1.200 metri di altezza al confine con la provincia di Bergamo. Qui, tra ieri e oggi, sono caduti quasi 70 centimetri di neve.

E dopo le immagini dello spettacolare rally dei giorni scorsi, vi proponiamo ora il video-diretta ripreso dal Meteo Val San Martino sempre nella mattinata di oggi. Sotto, altre immagini di Valcava postate dal nostro lettore Angelo Brumana.

