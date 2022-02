Di solitudine si può morire: Auser cerca volontari "per sconfiggerla"

Auser Leucum cerca con urgenza volontari per i territori di Lecco, Oggiono, Calolziocorte e Mandello per i servizi di trasporto, telefonia e promozione sociale in favore delle persone anziane e disabili.

L'associazione fa appello a tutti i cittadini che hanno del tempo da dedicare per il bene di chi è più fragile e ha bisogno di un sostegno. Servono il prima possibile nuovi volontari che aiutino Auser a svolgere accompagnamenti verso ospedali, ambulatori, supermercati, attività sempre più richiesta e fondamentale per il numero crescente di persone non autosufficienti e che non hanno una rete di parenti e amici che possano supportarle. Non solo: servono volontari anche per effettuare telefonate di compagnia e supporto ai nostri nonni, come pure per realizzare attività di promozione sociale.

Chi è interessato può compilare il modulo disponibile a questo link per essere ricontattato. "Donare il proprio tempo al prossimo non vuol dire soltanto tendere la mano a chi è in difficoltà, ma anche arricchirsi con esperienze umane e di crescita personale che restano indelebili - spiega Claudio Dossi, presidente provinciale di Auser - Auspico che tanti possano aderire a questo nostro accorato appello. Anziani, disabili e fragili hanno bisogno di tutti noi”.

A ricordare l'importanza del lavoro svolto da associazioni come Auser per stare vicino a chi è solo, ricordano dalla sede di Corso Monte Santo, la storia della signora Marinella di Como, morta a 70 anni in casa e trovata ancora lì sulla sua sedia dopo due anni, semplicemente perché nessuno l'aveva mai cercata: nessun parente, nessun vicino, nessuna persona amica. Marinella ha vissuto e se ne è andata nel silenzio della solitudine, una storia che squarcia il velo sull'indifferenza della società di oggi.