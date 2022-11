Ponte chiuso, semaforo rosso, auto in attesa: non è un caso isolato

Ponte Vecchio, tra novità da affinare e automatismi ancora da trovare. Di fronte ci sono ancora almeno una decina di giorni legati alla sperimentazione della nuova e parecchio discussa viabilità, lunga almeno quattro settimane e diretta verso il terzo fine settimana. Sul trecentesco viadotto ci si muove in entrata e in uscita in determinate fasce orarie: aperto verso Lecco al mattino (6-11), invece al pomeriggio si esce dalla città capoluogo (15-20). Nelle fasce 11-15 e 20-6, durante la domenica e nei giorni festivi lo storico viadotto è chiuso ai veicoli e si può percorrere solamente a piedi o usando dei mezzi leggeri. Ciclopedonale, di fatto.

Automatismi e tecnologia per il ponte Vecchio

Ai due ingressi, o uscite se preferite, sono stati installati semafori, cartelli e tabelloni luminosi che tengono i passanti informati relativamente agli orari sopra indicati. Quello che si sta registrando ultimamente, invece, è che taluni guidatori dei mezzi in transito si mettono in attesa di fronte ai semafori rossi, aspettando il passaggio a un verde che sarebbe scattato anche quindici ore dopo, come nel caso della fotografia in apertura di articolo. Poco prima della mezzanotte di mercoledì 9 novembre, infatti, abbiamo incrociato un'utilitaria in attesa di fronte agli indicatori luminosi, questo nonostante le indicazioni ben leggibili sulla segnaletica verticale, oltrechè sul tabellone posto a poca distanza dalla stessa.

Non un caso isolato in queste settimane, un po' come avveniva all'incrocio semaforico tra viale della Costituzione e via Leonardo Da Vinci, quando i veicoli in viaggio sulla corsia di destra si fermavano inutilmente ad attendere il verde sull'altra spalla della carreggiata.

Cosa significa? Che informazione e comunicazione rivestono un ruolo fondamentale, certo, ma anche che a fare la vera differenza, soprattutto durante i giorni feriali, sarà la creazione dei necessari automatismi nei frequentatori abituali della città, sommata alla necessità di andare a intervenire sui sistemi di navigazione più diffusi per quanto riguarda gli occasionali. Sommata all'attenzione da prestare verso pannelli e tabelloni. Per quanto riguarda le grandi criticità dei weekend, invece, l'impressione è che bisognerà ragionare su soluzioni alternative.