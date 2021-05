L'Avis Mandello conferma Roberto Rosa alla guida dell'associazione

Ringrazia per la fiducia accordatagli, ribadendo che: «Il Direttivo è solo l’espressione rappresentativa dei soci, i veri attori della vita associativa sono tutti i volontari donatori e non, che quotidianamente si impegnano nelle varie attività dal dono del sangue alla promozione della sezione».

Queste le parole esternate da Roberto Rosa, rieletto presidente dell'Avis Mandello. A sostenerlo nel nuovo mandato - come deciso nella recente assemblea del sodalizio, ci saranno il vicepresidente vicario Antonio Balatti, e il vicepresidente aggiunto Maurizio Brusadelli, entrambi al secondo mandato. Nel nuovo organigramma anche Silvano Gianola (segretario) e Sonia Rumi (tesoriere) al primo mandato.

Rosa si è detto felice per il rassicurante numero di nuovi iscritti all'Avis: «Ingressi che fanno ben sperare per il futuro». Infine l’invito del rieletto presidente a «Vivere la sezione frequentandola, durante le sere di apertura del martedi e venerdi dalle 21 alle 22 in via Dante Alighieri 47».

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)