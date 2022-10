La calda estate di Bellano: oltre 100 eventi e quasi 300mila euro di incasso

Estate grandi numeri a Bellano. Il periodo più caldo dell'anno si è appena concluso e l'Amministrazione comunale tira le somme di quella che, a tutti gli effetti, si può definire la stagione turistica della ripresa post pandemia.

"I numeri sono tutti positivi - commenta il sindaco Antonio Rusconi - E non parlo solo dell'Orrido, che ha superato i 195mila ingressi (festa per gli imminenti 200mila, ndr), a cui si affiancano i circa 6mila accessi alla Ca' del Diavol".

A raccontare l’estate da record bellanese sono i numeri: i 250mila euro di introiti dai parchimetri, l'imposta di soggiorno che ha superato i 45mila euro messi a Bilancio e che corrispondono ad altrettante presenze in paese. Gli oltre 100 eventi organizzati da giugno a settembre, pensati per soddisfare i gusti di adulti e piccini.

Dietro al successo dell'estate c'è il grande lavoro di tutto il Comune, dell'assessore al Turismo Irene Alfaroli e del sindaco che si occupa del settore Cultura, della Pro Loco e di tutte le associazioni e volontari che animano la comunità bellanese.

"Puntiamo sulla cultura"

"Il marchio di qualità di Bellano è indubbiamente la cultura - sottolinea il primo cittadino - In questo contesto abbiamo organizzato concerti e mostre di qualità. I grandi eventi musicali all'eliporto che hanno visto la presenza di migliaia di spettatori: il concerto di Davide Van De Sfroos, i tributi a Morricone, ai Queen e a Michael Jackson. Gli appuntamenti più classici come la Lirica e il concorso musicale. Ma non abbiamo trascurato gli altri ambiti. Dalla gastronomia, con eventi come 'Gli Agoni in contrada', alle camminate nella natura, e poi la festa patronale con lo spettacolo pirotecnico, la musica da camera nelle chiese, il ballo liscio, la baby dance, il Minions Day con le proiezioni di Minions 2 al cinema, che ha visto la partecipazione di ben 1.200 spettatori. Fino alle manifestazioni utili per portare visibilità a Bellano, in particolare la selezione di Miss Italia e l'installazione della Panchina gigante".

Tanti momenti da ricordare

Non sono mancati gli appuntamenti che si possono definire storici: l'inaugurazione della Ca' del Diavol, alla presenza del governatore Attilio Fontana e numerose altre autorità regionali e del territorio, l'inaugurazione del campo sportivo a Vendrogno con Antonio Rossi, la mostra allo spazio "Il Circolo" dedicata al mondo del teatro, con l'inaugurazione a bordo della motonave Volta e a Villa Carlotta, e la recente partecipazione al Festival del Cinema di Venezia per annunciare la fiction ispirata ai romanzi di Andrea Vitali.

Bellano è un paese dal cuore grande e non ha trascurato la solidarietà, organizzando eventi in favore del popolo ucraino, di Telethon e per il piccolo Achille (raccogliendo oltre 35mila euro).

"Al termine di questa stagione estiva la soddisfazione è grande - afferma Irene Alfaroli, assessore al Turismo del Comune - Abbiamo lavorato a lungo per creare un calendario di eventi vario e ricco di iniziative. Aver potuto offrire oltre cento eventi in tre mesi è davvero un ottimo risultato".

Un risultato che merita l'apprezzamento del sindaco, il quale aggiunge: "Questo successo è frutto della grande sinergia che si è creata all'interno della comunità bellanese. Un sincero ringraziamento va a Irene per l'impegno profuso in questi mesi, ai volontari delle tante associazioni, agli artisti e agli operatori economici. Siamo ora già proiettati al progettare gli appuntamenti dell'autunno e dell'inverno, fra cui ci saranno le finali nazionali Csi di corsa su strada, la mostra 'Il ritratto di Bellano" e il ritorno delle luci all'Orrido per Natale. Ovviamente, poi, non vediamo l'ora di tornare festeggiare la Pesa Vegia senza limitazioni".