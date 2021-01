Bellano: ufficio turistico e biblioteca pronti a ripartire con una nuova gestione

Nuova gestione per l'ufficio turistico e per la biblioteca di Bellano. Dal 1° gennaio 2021 alla guida dei servizi di informazione e accoglienza turistica e del sistema bibliotecario della rinomata località sul Lago di Como c'è Itur, società cuneese a cui il Comune ha affidato l'incarico per i prossimi due anni.

Il piano di comunicazione elaborato da Itur in accordo con le strategie dell'Amministrazione comunale in ottica di rilancio turistico prevede il miglioramento globale dei servizi di accoglienza, sfruttando le potenzialità del web in un'ottica di integrazione ed estensione dell'offerta territoriale e dando ampio spazio a una programmazione che guarda al digitale e che punta alla promo-commercializzazione della località.

Con la nuova gestione l'ufficio turistico manterrà la sua funzione di punto di riferimento sul territorio offrendo informazioni e assistenza agli escursionisti, e lo farà impegnando personale qualificato e appositamente formato per rispondere alle esigenze dei visitatori italiani e stranieri. Ma non solo: l'Infopoint avrà anche un ruolo di primo piano nella promozione territoriale, diventando esso stesso un tour operator attraverso la progettazione e la vendita di pacchetti turistici in Italia e all’estero, destinati a incrementare lingresso e la permanenza di visitatori a Bellano e, più in generale, nel territorio dell'Alto Lago di Como e delle Valli del Lario.

L'affidamento comunale a Itur prevede anche la gestione della Biblioteca "Antonio Balbiani", con le relative attività di catalogazione, riordino degli archivi e prestito, e del bookshop interno, uno spazio pensato dove poter acquistare pubblicazioni sulla storia, l'arte e la cultura locale e biglietti di ingresso a musei, mostre ed eventi sul territorio.

Inoltre, nell'ambito della biblioteca verranno proposte numerose attività didattiche che saranno fruibili gratuitamente online sul portale Idida, uno strumento pensato per bambini e ragazzi che potranno imparare divertendosi attraverso video-lezioni, laboratori e giochi interattivi. Per Itur, attiva da oltre dieci anni nel settore dell'accoglienza in tutto il Nord Italia e già alla guida dell'Infopoint di Lecco e della biblioteca di Abbadia Lariana, questo incarico rappresenta una nuova sfida che va a consolidare la presenza della società nella zona del Lago di Como.

«Ogni nuova gestione è per noi una sfida a fare meglio, e siamo ansiosi di metterci all'opera a Bellano, una destinazione incantevole che merita di essere promossa e valorizzata al meglio - commenta Nadia Farchetto, Presidente di Itur - Con questa nuova gestione possiamo finalmente siglare un up-grade ai servizi turistici/culturali sui quali abbiamo lavorato in questi anni, rendendoli trasversali e indispensabili per il raggiungimento dei nostri obiettivi di mandato - dichiara Irene Alfaroli, assessore al Turismo di Bellano - Per quanto riguarda l'infopoint, potremo integrare i servizi già offerti con una parte importante di promozione e commercializzazione del territorio oltre che creare un vero e proprio servizio biglietteria di eventi e di trasporti. Per quanto riguarda invece la biblioteca, verrà gestita nell'ottica di incentivare la lettura soprattutto tra i più giovani. Con lo scopo di valorizzare il marchio "Città che Legge", appena ottenuto dal Comune di Bellano grazie alla vivacità e varietà dell'offerta culturale, verranno organizzati eventi per utenti di tutte le età con lo scopo di avvicinare sempre più persone alla biblioteca e alla lettura in genere. A Itur ed ai propri collaboratori gli auguri di buon lavoro e di una proficua collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Bellano».

L'ufficio turistico sarà aperto al pubblico tutto l'anno, con un orario che andrà via via ampliandosi fino al clou della stagione turistica, mentre la biblioteca sarà accessibile tutto l’anno dal martedì al sabato.