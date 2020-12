Bellano sulla copertina del Touring Club italiano grazie a Velasco Vitali

Vetrina importante, d'autore, per Bellano. Il paese rivierasco, che un paio di anni fa ha ricevuto la banidera arancione dal Tci, è finito infatti sulla copertina della rivista del Touring club italiano grazie al disegno realizzato dal celebre artista bellanese Velasco Vitali.

«Un bel regalo da parte del Touring club e del nostro Velasco Vitali - commenta l'Amministrazione comunale del sindaco Antonio Rusconi - La copertina della rivista Touring di gennaio è dedicata alla speranza, per un 2021 di rilancio per tutti».

«È un'opera che Velasco Vitali di Bellano ha regalato "agli amici del Touring" - si legge sulla rivista - L'ha realizzata nel giardino della sua casa sul lago di Como, mentre preparava la mostra Goldwatch, una storia per immagini realizzata nel periodo di reclusione. Una metafora di questo momento della vita, in cui le ore sono tutte uguali e lo spazio ha assunto una nuova dimensione, forzatamente intima, come lo scorrere del tempo, da reinventare e rimisurare».