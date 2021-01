Calolzio: lotteria dei commercianti prolungata fino al 31 gennaio, estrazioni a San Valentino

Ci sarà ancora più tempo, e quindi più possibilità di vincere, per quanti stanno facendo acquisti nei negozi calolziesi partecipando alla tredicesima edizione della Lotteria dei Commercianti. Gli organizzatori hanno deciso infatti di "allungare" il periodo di validità degli scontrini utili per ottenere un biglietto della lotteria (sempre 1 ogni 100 euro di spesa) e potere quindi vincere uno dei premi in palio (il primo premio è una Volkswagen Up).

L'estrazione in piazza Vittorio Veneto

La data ultima non sarà più il 16 gennaio, come annunciato a fine novembre in occasione del lancio dell'iniziativa, ma il 31 gennaio. Il ritiro dei biglietti presso la delegazione di Calolzio di Confcommercio Lecco - in corso dante - potrà invece avvenire entro il 10 febbraio. L'estrazione resta fissata per domenica 14 febbraio 2021 alle ore 15 presso piazza Vittorio Veneto a Calolzio.

«Abbiamo pensato a questa proroga proprio per dare un'ulteriore mano ai nostri negozi, soprattutto a quelli che in queste feste hanno dovuto chiudere viste le disposizioni per il contenimento dell'emergenza Covid-19 - commenta la presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi - La Lotteria sta piacendo molto anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo: è una iniziativa che sostiene concretamente il commercio cittadino. Da pochi giorni sono iniziati anche i saldi e siamo convinti che questo possa dare ulteriore slancio agli acquisti effettuati nei negozi calolziesi».

Primo premio una Volkswagen Up

Il primo premio, come detto, sarà anche quest'anno un'automobile: una Volkswagen Up del valore di 15mila euro. Come secondo, terzo e quarto premio sono invece in palio tre buoni spesa da 100 euro l'uno. Si ricorda che per ottenere i biglietti occorre rivolgersi alla delegazione di Calolzio di Confcommercio Lecco seguendo un "percorso" che mira a gestire al meglio l'emergenza Covid-19: consegna degli scontrini-fatture in busta chiusa con riportati nome, cognome e recapito telefonico; verifica dei documenti presentati e assegnazione dei relativi biglietti; contatto telefonico per fissare l'appuntamento per la consegna dei biglietti e riconsegna di eventuali originali con valenza fiscale o di garanzia.