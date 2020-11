Calolzio, multata l'azienda incaricata di collocare le luminarie natalizie

Multati dalla Polizia locale gli operatori dell'azienda incarica di collocare le luminarie natalizie. È successo questa mattina a Calolziocorte. Poco dopo le 8.30 il furgoncino con gli addetti si è posizionato in via Marconi, occupando il suolo pubblico per poter montare le insegne sopra la strada del centro città.

Sul posto si sono portati gli agenti per alcuni controlli e dalle verifiche hanno ravvisato che il permesso di occupazione di suolo pubblico richiesto con le dovute procedure in municipio, non era per oggi, venerdì, ma per domani e per il sabato successivo. Alla Polizia locale sarebbero arrivate anche le lamentele da parte di alcuni cittadini in merito alla segnaletica giudicata non sufficiente per regolamentare il passaggio intorno al punto dove stavano per iniziare i lavori. I vigili hanno così multato l'azienda per violazione dell'articolo 20 del Codice della Strada, "Occupazione della sede stradale" senza il dovuto permesso. La sanzione è stata di 173 euro.

Le insegne natalizie sono offerte anche quest'anno ai calolziesi dai commercianti

L'azienda è stata incaricata di apporre le insegna natalizie lungo le vie del centro di Calolzio dai commercianti che hanno deciso di offrire a loro spese, come negli anni passati, l'illuminazione natalizia alla cittadinanza. «La legge parla chiaro, se c'è stata una violazione è stato giusto sanzionare l'azienda - commenta Cristina Valsecchi, coordinatrice delle iniziative dei negozianti e assessore agli eventi - I commercianti non c'entrano con l'episodio di questa mattina che non mi sembra comunque nè grave nè rilevante. Semmai colgo l'occasione per ricordare che, nonostante il periodo di crisi e di difficoltà, ancora una volta i negozianti calolziesi garantiranno le luminarie natalizie e la lotteria. Nei prossimi giorni illustreremo nei dettagli l'iniziativa che vedrà anche un'illuminazione particolare in piazza Vittorio Veneto».