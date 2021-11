A Calolzio è pronta la pista di pattinaggio, e c'è anche il trenino

Tutto pronto a Calolziocorte per pattinare sul ghiaccio. La pista ampia 10 metri per 20 è stata posizionata nei giorni scorsi nella centralissima piazza Vittorio Veneto su iniziativa di Comune e Pro loco in vista delle festività di Natale, e sabato 27 novembre si apriranno le danze. Come annunciato dall'assessore Cristina Valsecchi e del presidente Simona Bonacina, l'inaugurazione è in programma alle ore 18 con l'accensione delle luminarie. Ma in realtà sarà possibile pattinare dalla mattinata, e forse già da giovedì o venerdì.

Gli organizzatori stanno valutando gli ultimi dettagli: è certo che la pista resterà aperta tutti i giorni fino a domenica 8 gennaio. Il costo del biglietto è di 6 euro per gli adulti (tempo illimitato ma per un solo ingresso) e 3 euro per i bambini, comprensivi del noleggio dei pattini.

"Si tratta di prezzi contenuti, e in più abbiamo concordato un biglietto a soli 4 Euro per gli studenti della scuola superiore Rota del Lavello - fa sapere Cristina Valsecchi - La convenzione per gli studenti vale fino al 17 dicembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Sentiamo già entusiasmo rispetto a questa iniziativa senza precedenti a Calolzio, che vuole animare la città in occasione delle festività natalizie, parallelamente alle iniziative dei commercianti con la lotteria e non solo, e delle associazioni".

Questo week-end ci sarà poi, per la gioia dei bambini e non solo, un trenino gratuito con partenza da piazza Vittorio Veneto per le vie delle città. Il trenino sarà attivo sabato 27 dalle ore 15 alle 21 in concomitanza con l'apertura fino a sera dei negozi, e domenica pomeriggio dalle 15 alle 19.30.