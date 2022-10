Raccolti (tanti) nuovi tappi solidali per la ricerca e l'ambiente

Non si ferma la raccolta di tappi solidali targata Calolzio. Dopo la consegna di alcuni sacchi fatta a gennaio, ieri i sostenitori del gruppo civico "Cambia Calolzio" ne hanno consegnati diversi altri pieni di nuovi tappi da riciclare.

"Si tratta di una buona pratica di riciclo dei rifiuti a sostegno della campagna promossa dal Comune in favore dell?ospedale milanese di Niguarda per la ricerca sulla leucemia e altre malattie del sangue - commenta Diego Colosimo a nome di Cambia Calolzio - Un gesto che non costa nulla, ma che assume un valore sia ambientale, sia solidale".

"Ora gli eco-compattatori per le bottiglie di plastica"

"Invitiamo tutti a sostenere questa campagna continuando a raccogliere i tappi di plastica e a consegnarli alla Pro loco - aggiunge il gruppo civico - Ora attendiamo però dal Comune, come più e più volte abbiamo proposto, a sostegno del piccolo commercio locale, anche il posizionamento di eco-compattatori per le bottiglie di plastica in grado di rilasciare anche buoni spesa da utilizzare presso i negozi del nostro territorio".