La direttrice dei Musei Vaticani a "Capolavoro per Lecco"

Mercoledì 22 febbraio la dottoressa Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, sarà in città per visitare la mostra "Capolavoro per Lecco" e per incontrare, nella sala conferenze di Palazzo delle Paure, il pubblico presente. L'appuntamento è per le ore 19.30.

"È per noi motivo di grande prestigio poter contare su una così autorevole presenza, che sottolinea il legame speciale che, in occasione di questa edizione di 'Capolavoro per Lecco', abbiamo avuto l’onore e il piacere

di intessere con uno dei musei più importanti al mondo" - spiega monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente dell’Associazione culturale Madonna del Rosario che, insieme alla Comunità pastorale e al Comune di Lecco, organizza questo evento.

"Quando le abbiamo presentato il nostro progetto - continua monsignor Milani - la direttrice dei Musei Vaticani è rimasta particolarmente colpita sia dall’intuizione che ci muoveva, sia dal format delle precedenti edizioni, e in modo specifico dal coinvolgimento di oltre 200 studenti delle scuole del territorio come guide. Si è creata una profonda sintonia che l’ha portata a concederci l’eccezionale prestito dei due scomparti del Polittico Guidalotti di Beato Angelico, conservati presso i Musei Vaticani, che insieme al Codice Gerli 54 costituiscono il cuore di questa edizione".