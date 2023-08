La compagnia carabinieri di Merate ha un nuovo comandante

Il capitano Giovanni Casamassima ha assunto ieri il comando della compagnia carabinieri di Merate subentrando al capitano Domenico Cerminara. 39enne, originario di Bisceglie, sposato e padre di un figlio, l’ufficiale arriva da Roma, dove negli ultimi anni ha comandato il Nor della compagnia carabinieri di Tivoli. Laureato in giurisprudenza all’università di Bari, ha conseguito poi la laurea triennale in Scienze della sicurezza sociale presso l’università di Firenze e l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

I precedenti incarichi

Il capitano Casamassima, già maresciallo dell’Arma e comandante della stazione carabinieri di Borbona (Rieti), nel periodo in cui nel 2016 il terremoto devastò i comuni di Amatrice e Accumoli, ha cominciato il suo percorso operativo da ufficiale nel 2017, alla guida della tenenza carabinieri di Favara in provincia di Agrigento. Pochi giorni fa è arrivato in Lombardia, per ricoprire l’incarico di comandante della compagnia di Merate.