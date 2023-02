Vuoi imparare il canto corale? La doppia lezione gratuita che fa per te

Due lezioni aperte a chiunque voglia sperimentare una novità in arrivo all’interno dell’offerta formativa della scuola di musica Antonio Guarnieri del Consorzio Brianteo Villa Greppi: il coro di voci bianche. In programma per giovedì 9 e 16 febbraio dalle ore 17 alle 18, infatti, due prove gratuite presso la sede di Villa Mariani di Casatenovo destinate a tutti gli interessati dai sei anni in avanti. Un’opportunità per mettersi alla prova con il canto corale, senza alcun prerequisito richiesto se non, come sottolinea il direttore della scuola Marco Cazzaniga, "la voglia di cantare con gli altri".

A condurre le lezioni di prova sarà Davide Riva, direttore del coro che, per l’occasione, proporrà un repertorio vario, con arrangiamenti corali anche di brani moderni. "Nel nuovo assetto della scuola, il coro - anticipa il direttore Cazzaniga - rappresenta un tassello importante e va a completare l’offerta per l’utenza dei più piccoli, iniziata con 'Gioco con la musica', il corso basato sul gioco e il movimento dedicato ai minori di sei anni, e i nuovi corsi di propedeutica pensati per i bimbi in età scolare fino ai 10 anni".

"Questa formazione - aggiunge Riva - potrà collaborare nel tempo con i vari ensemble della scuola, trovando spazio nei saggi e nei concerti che solitamente vengono proposti sul territorio". Per tutte le informazioni sulle lezioni gratuite e sul corso in partenza: scuola di musica Guarnieri, via Carlo Buttafava 54 Casatenovo - telefono 366 5673834 - 039 9206926 - scuoladimusica@villagreppi.it.