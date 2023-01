A lezione di primo soccorso cuccioli con Cecilia

Vuoi imparare a soccorrere un cucciolo di cane o comunque ad essere sempre pronto in caso di bisogno del tuo amico a quattro zampe? A Merate c'è l'iniziativa che fa per te. "L’asilo per cani Amici di Ceci" diretto da Cecilia Sala ha organizzato infatti un "Corso di primo soccorso cuccioli, ideato e pensato per i proprietari di cani che vogliono approfondire questa tematica per essere sempre pronti a qualsiasi evenienza". Si tratta di un evento formativo abbastanza unico nel suo genere, in programma sabato 21 gennaio alle ore 15.00 presso la sede di via Puecher.

Abbiamo chiesto a Cecilia il perché di questa iniziativa. "Chi ha un amico a quattro zampe, soprattutto se cucciolo, sa bene quanto questo sia imprevedibile e come sia molto facile purtroppo trovarsi in situazioni scomode - racconta Ceci - ingestione di calzini, piante, fiori, sassi, mozziconi solo per citare alcune casistiche molto comuni con i cuccioli".

"Spieghiamo come comportarsi in situazioni imprevedibili"

"Nel mio lavoro capita spesso di vedere come tanti proprietari siano impreparati riguardo a questi argomenti e non sappiano proprio che cosa fare, anche in situazioni di facile risoluzione oppure non siano in grado di riconoscere una vera urgenza e di attivarsi in tal senso con la struttura veterinaria - aggiunge l'educatrice cinofila - Iniziare un'esperienza di vita a fianco di un cucciolo è qualcosa di speciale che, oltre a tante soddisfazioni e gioia, comporta anche delle responsabilità e dobbiamo essere pronti a qualsiasi inconveniente possa capitare per poterlo assistere nel migliore dei modi".

In cattedra le dottoresse dell’ambulatorio veterinario di Merate

"Avevamo già proposto alcuni anni fa questo corso che ha riscosso parecchio successo ma per questa edizione abbiamo voluto porre l’attenzione sui soggetti più giovani - precisa inoltre Cecilia Sala - La lezione verrà tenuta dalle dottoresse dell’ambulatorio veterinario di Merate che già in altre occasioni hanno collaborato con noi. Saranno trattate le emergenze che possono capitare più spesso quando si ha un cucciolo (es ingestione di corpi estranei o sostanze, ferite, come riconoscere quando il cucciolo non sta bene) inoltre verrà approfondita la tematica delle vaccinazioni e a quali esami sottoporre un cucciolo".

L’appuntamento è dunque per sabato pomeriggio presso la sede dell’asilo dei cani di Merate. Per ulteriori info e iscrizioni è possibile contattare il numero 351 7474749 o fare riferimento al sito web www.gliamicidiceci.it, La struttura si trova a Merate nella zona di Pagnano e dispone di un’area verde esterna ad uso esclusivo e di un ampio centro gioco interno per gli animali. È possibile entrare virtualmente nell'asilo per cani e osservare gli ospiti attraverso i canali social sui quali ogni giorno vengono pubblicati i video delle giornate trascorse con gli amici a quattro zampe.