La tenera famigliola di cigni salvata dopo essere rimasta ferita tra lenze e ami

Nuovi animali soccorsi e salvati dai vigili del fuoco nel Lecchese. I pompieri del distaccamento di Bellano sono intervenuti in due diverse occasioni oggi pomeriggio nel paese dell'Alto lago per soccorrere alcuni cuccioli in difficoltà. Nel primo intervento hanno recuperato tre ricci per poi liberarli in un posto sicuro.

Nel secondo, su segnalazione e collaborazione di una persona che si trovava in barca sul lago, hanno invece recuperato 2 cigni adulti e 6 cuccioli, alcuni dei quali rimasti impigliati in una lenza e infilzati dagli ami.

I pennuti sono stati inizialmente portati da un veterinario per le cure del caso. Nel tardo pomeriggio sempre di oggi, venerdì 23 giugno, la tenera famigliola di cigni è stata poi liberata nel lago. Sul posto anche la polizia locale del vicino comune di Dervio.