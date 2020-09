Riapre il Palladium, volontari impegnati per restituire un po' di cinema alla città

Il Palladium riapre al pubblico dopo i lunghi mesi di chiusura per l'allarme Covid. La notizia è stata data oggi, domenica, da Claudio Santoro a nome del team di volontari della sala di Castello. Il Palladium è l'unico cinema ancora operativo in città e la sua "ripartenza" è senza dubbio un segnalo positivo. Lo stesso è avvenuto pochi giorni fa anche al Jolly di Olginate.

«Riaprire la sala cinematografica ai primi di settembre, nell’anno 2020, che passerà agli annali come l’anno della pandemia del Covid 19, è un piccolo atto di sano coraggio da parte del gruppo di volontari che gestisce il Palladium, la sala della comunità della Parrocchia di Castello - commenta Santoro in una mail inviata agli organi di informazione locali - Come tutti i cinema italiani, il 23 febbraio scorso anche il Palladium aveva dovuto chiudere i battenti, in ottemperanza alle direttive ministeriali, nel periodo più pesante della pandemia. C’era stata in seguito una finestra per riaprire a metà giugno, ma le norme vigenti e il fatto che la stagione ordinaria terminasse proprio in quel periodo, aveva rimandato la riapertura, come la gran parte dei cinema, alla consueta data dei primi di settembre».

Attente misure di sicurezza e prevenzione

Non si può certamente dire che il Covid 19 sia archiviato e, quindi, al Palladium saranno applicate rigorosamente le norme previste per la riapertura che vanno dal distanziamento fra gli spettatori che ha drasticamente abbattuto la capienza della sala, all’obbligo di indossare la mascherina fino all’inizio della proiezione, all’uso del gel disinfettante, al divieto di creare assembramenti a rispettare i flussi di entrata e uscita.

Le programmazione prevede la riduzione a quattro giorni alla settimana (dal venerdì al lunedì), con un’unica proiezione giornaliera, con l’eccezione della domenica dove ne sono previste due (pomeridiana e serale). Un piccolo atto di coraggio dunque che i volontari della sala voglio intraprendere allo scopo di restituire un po’ di cinema alla città. «Va da sé che la collaborazione del pubblico è fondamentale per una buona riuscita del progetto». Per i dettagli e per gli orari si possono visitare i profili social del cinema, oppure visitare il sito cinemapalladium.com