Una nuova ruota panoramica per ammirare lago e paesaggio

Da oggi a Colico è possibile godere di un inedito punto di vista sul Lago e le montagne circostanti grazie all’installazione di una ruota panoramica alta quasi 30 metri. La ruota, installata nei pressi del Parco giochi e vicino al nuovo Parco Cariboni, allieterà i cittadini e i turisti almeno per i prossimi due mesi di aprile e maggio.

"È la prima volta che Colico ospita un’attrazione di queste dimensioni, e seppure i punti panoramici non manchino di certo nel nostro territorio, questo è senza alcun dubbio diverso e accessibile a tutti in piena sicurezza" - precisa in una nota l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Monica Gilardi.

Biglietti e orari

I biglietti costeranno 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Potranno salire gratuitamente le persone diversamente abili. La ruota panoramica sarà funzionante tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle ore 15:30 alle 19 e dalle 21 alle 23. Il sabato e la domenica sono previste tre fasce orarie, dalle 10 alle 13, dalle 14:30 alle 19 e dalle 21 alle 24. In caso di maltempo verranno valutate e comunicate ulteriori chiusure della ruota. Per restare aggiornati basta visitare il sito www.visitcolico.it. Il primo giro è stato programmato per il pomeriggio di oggi, sabato 2 aprile.

Il grazie alla Pro loco

"Siamo convinti che piacerà ai colichesi e a tutti quanti verranno a visitare il nostro paese - commenta l’assessore al Turismo e Commercio Daniele Bonetti - Un’attrazione come questa valorizzerà ulteriormente Colico, soprattutto in concomitanza dei prossimi due mesi (aprile e maggio) che anticipano la stagione estiva che sarà, come sempre, ricca di eventi. Un ringraziamento va ai gestori che hanno lavorato duramente in questi giorni per installarla e alla Pro Loco che ha reso possibile tutto questo".