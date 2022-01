Occhio alle sanzioni: a Lecco partono i controlli sul sacco rosso

A luglio 2021 a Lecco è iniziata l'era della misurazione puntuale. Dopo 7 mesi il Comune è pronto alla stretta sui controlli. Dopo la campagna di distribuzione, la sperimentazione e la sensibilizzazione nei confronti del nuovo obbligo di utilizzo del sacco rosso per la frazione indifferenziata, obbligo introdotto a partire dall'estate e sancito con l'ordinanza sindacale del 23 luglio 2021, partono ora le ricognizioni e gli accertamenti finalizzati a verificarne il rispetto. Il sacco rosso, dotato di microchip con tecnologia Rfid, che collega ogni sacco all’utenza specifica, è funzionale alla misurazione puntuale della frazione indifferenziata.

Sacco rosso: multe fino a 500 euro

Ai sensi del regolamento comunale che disciplina la gestione dei rifiuti urbani è infatti sanzionato il conferimento dell’indifferenziato in modalità diversa da quella stabilita (sacco rosso) e in giorni/orari diversi da quelli previsti dalla zona di appartenenza; sono inoltre sanzionati la scorretta differenziazione dei materiali inseriti nel sacco viola (esempio contaminazione con carta e umido) e nel bidone giallo, riservato invece alla carta e al cartone, l'esposizione in genere dei rifiuti in giorni/orari diversi da quelli previsti dalla zona di appartenenza, oltre che il conferimento dei sacchi contenenti i rifiuti domestici nei cestini stradali. Dal primo giorno di febbraio Silea sospenderà inoltre le raccolte aggiuntive di recupero dei sacchi rossi non conformi.

“Ora che la distribuzione dei sacchi rossi è stata completata - ha spiegato l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi - e i cittadini lecchesi hanno avuto il tempo di abituarsi alla nuova misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati, è doveroso avviare un controllo maggiore di quei comportamenti che ancora non si sono adeguati alle nuove regole, ma che soprattutto non rendono il sistema di raccolta equo, trasparente e più efficace”.

Le violazioni al regolamento comunale, qualora non costituiscano reato e non siano sanzionate da normative di livello superiore come il Codice dell’Ambiente e il Nuovo Codice della Strada, sono punite con sanzioni amministrative che possono variare da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro.