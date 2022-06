Corenno Plinio a pagamento, staccati mille ticket in venti giorni

Mille visitatori in venti giorni. Sono questi i numeri relativi a Corenno Plinio da quando il borgo medievale, o meglio il "Borgo dei mille gradini" come è stato ribattezzato, è diventato accessibile a pagamento.

Un risultato ragguardevole per l'Amministrazione comunale guidata da Stefano Cassinelli, che ha fortemente voluto l'introduzione del ticket, come "contributo per la manutenzione del complesso monumentale", nonostante le vibranti polemiche della minoranza e di alcuni cittadini per mezzo social. Il 4 giugno scorso furono staccati i primi biglietti, simbolicamente, dagli assessori regionali al Turismo Lara Magoni e alla Cultura Stefano Bruno Galli; il 24 giugno è stata superata la fatidica soglia dei primi mille.

Nelle ulltime settimane, dopo l'inaugurazione con taglio del nastro alla presenza delle autorità, la vicenda ha suscitato un polverone in merito al pronunciamento della Soprintendenza dei beni culturali, sollecitata dal gruppo "Insieme per Dervio". In sintesi, l'organismo del Ministero ha chiarito che il regolamento "non può dirsi redatto ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Beni culturali, come riportato all’art. 1. in quanto il borgo di Corenno Plinio non può essere considerato 'luogo pubblico della cultura' né 'complesso monumentale' ", ma allo stesso tempo che "alla Soprintendenza non compete in alcun modo tale regolamentazione, in quanto autonoma decisione dell'Amministrazione comunale".

"Previsti altri interventi nel borgo"

"Il Borgo dei mille gradini, inaugurato il 4 giugno, ha superato i mille visitatori il 24 giugno, quindi esattamente a 20 giorni dall'apertura. Se i primi due contributi all'ufficio informazioni di Corenno sono stati versati dagli assessori regionali Lara Magoni e Stefano Bruno Galli, il primo contributo versato con la app MyCicero è stato versato da un turista polacco - informa il sindaco Cassinelli - L'idea di valorizzazione di Corenno quindi funziona e ci sono importanti aspettative per il periodo estivo appena iniziato e che vedrà un aumento dei turisti presenti sul territorio. Nel frattempo anche sulla piazza appena rifatta sono stati individuati i posti per le auto ed è stato istituito il parcheggio a pagamento. Il progetto di valorizzazione di Corenno proseguirà con ulteriori interventi, tra questi merita di essere citato il pontile di attracco da diporto che sarà realizzato a breve dopo la richiesta del Comune fatta poco più di un anno fa all'Autorità di bacino e che ha ottenuto il via libero paesaggistico".