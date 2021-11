Grazie al Comune di Mandello un corso di italiano per cittadini stranieri

Anche quest'anno, in collaborazione con l'assessorato all'Istruzione del Comune di Mandello e con l'associazione Les Cultures, viene riproposto dal Cpia Fabrizio De Andrè di Lecco il corso di lingua italiana per adulti cittadini di Paesi terzi.

Si tratta di un percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua da realizzarsi nell'ambito del progetto "Fami - conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione", piano regionale per la formazione civico-linguistica.

Il corso verrà svolto in presenza per un totale di 100 ore più 20 di accompagnamento.

Al termine i partecipanti potranno essere ammessi all'esame per il livello A2, livello che serve per sostenere l'esame valido per la carta di soggiorno.

Il corso è interamente gratuito e si terrà alla Biblioteca Comunale al Centro diurno nei giorni di martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30 a partire da martedì 16 novembre 2021. In caso di necessità, spiegano dal Comune di Mandello, sarà predisposto un servizio di baby sitting. Le iscrizioni si raccolgono dal 28 ottobre al 12 novembre 2021 allo sportello adulti in via Manzoni 44/3 (biblioteca) dalle ore 10 alle 13 escluso il giovedì.

"Il via solo con 12 iscritti"

Come ha sottolineato l'assessore all'Istruzione mandellese, Doriana Pachera, "per sicurezza il corso si svolgerà soltanto se ci saranno 12 iscritti, visto che si verificano abbandoni. È meglio averne qualcuno in più e inoltre la frequenza permette di sostenere l'esame per livello A2 indispensabile per regolarizzare la presenza in Italia e per il lavoro".