Covid, lezioni gratuite di yoga per le persone in isolamento e in quarantena

Lo yoga per abbracciare se stessi nel momento di difficoltà. Nasce a Lecco, e si estende a tutta Italia, un'iniziativa di grande sensibilità, "Sway Positive": ogni giorno insegnanti di Odaka yoga saranno gratuitamente a disposizione delle persone affette da covid o costrette alla quarantena per farle praticare o anche soltanto meditare.

A proporre l'idea è Anna Dell'Era, psicologa e insegnante yoga lecchese, con il suo "Sway Studio" (da qui, giocando con le parole, anche il nome all'iniziativa): Anna ha coinvolto molti altri colleghi - tra cui la lecchese Cecilia Corti, con la quale ha avviato l'attività Odaka Yoga Lecco - ed è pronta a partire da lunedì 10 gennaio, con l'obiettivo di portare un raggio di sole a illuminare il periodo buio in cui purtroppo molte persone sono costrette.

"Qualcosa per sentirci più vicini"

"Tutto è nato dal desiderio di far qualcosa che potesse farci sentire più vicini e meno soli, che potesse donare anche solo mezz'ora di svago a chi purtroppo è costretto in casa - spiega Anna Dell'Era - Così è nato Sway positive, un gruppo di insegnanti che ogni giorno propone 30 minuti di pratica per chiunque si trovi in quarantena o in isolamento per covid. Il servizio è per tutti, anche chi non ha mai sperimentato la pratica dell'ascolto del respiro e della meditazione. L'idea è donare un po' di consapevolezza a chiunque abbia il desiderio di cimentarsi nell'ascolto del proprio corpo, infondendo calma nelle giornate di quarantena. Abbiamo voluto creare una rete di contatti, con persone che possano condividere questo momento così sensibile e delicato, perché insieme è meglio".

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a sway.annadellera@gmail.com. Il servizio si svolgerà dal 10 gennaio al 31 marzo 2022.