Cercate un luogo da sogno per San Valentino? Varenna ci mette il cuore

È il paese degli innamorati per eccellenza. E, di recente, si è aggiudicato anche la palma del "paese più imbruttito" della provincia di Lecco.

Varenna si prepara ad accogliere i turisti nella giornata di San Valentino, che quest'anno cade di lunedì, e lo fa attrezzando la propria celebre passeggiata a lago, definita persino in trasmissioni televisive "la passeggiata degli innamorati". L'Amministrazione comunale ha infatti installato delle luminarie e un grande cuore rosso che si accende nelle ore serali, l'ideale per immortalarsi in una foto con sfondo il centro Lario. Tutto questo nella speranza di far ripartire alla grande i settori di turismo e commercio dopo l'ennesimo rallentamento dovuto alla pandemia.

"Cogliete l'attimo per dire ti amo"

"Un grande cuore luminoso attende tutti gli innamorati lungo la passerella di Varenna, il borgo più romantico del lago di Como. A San Valentino, la festa dell’amore, cogliete l'attimo per dire 'ti amo' - spiega il sindaco, Mauro Manzoni - Proprio in questi giorni hanno ricominciato ad aprire molte attività commerciali, speranzosi che con la nuova stagione oramai alle porte tutto ritorni alla normalità o quasi. Varenna si prepara ad accogliere turisti italiani e stranieri che vorranno farle visita".