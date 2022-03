Grazie alla cura degli alpini rinasce il sentiero lungo la "Linea Cadorna"

Gli alpini ripuliscono la "Linea Cadorna" nei boschi sopra il borgo storico di Corenno Plinio. Protagoniste le penne nere della Sezione di Lecco dell'Associazione nazionale alpini guidata da Marco Magni, che si sono fatte carico degli interventi di pulizia e manutenzione delle trincee e dei sentieri.

Le ultime attività di ripristino e messa in sicurezza sono avvenute sabato con quasi cento volontari che hanno effettuato interventi di pulizia straordinaria. Gli alpini lecchesi hanno iniziato a occuparsi della zona nel 2008 e dopo il periodo covid ora hanno riprreso con interventi molto importanti. Durante la mattinata di lavoro è stato dedicato anche un momento di ricordo nei confronti del volontario Valter Cornara che nel 2015 era venuto a mancare lungo il sentiero mentre accompagnava una scolaresca alla scoperta dei luoghi della Prima guerra mondiale.

"Siamo veramente grati - sottolinea il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli - ai volontari per il lavoro di eccezionale profilo che hanno messo in campo. Gli alpini si dimostrano ancora una grande risorsa per il territorio e per la conservazione della memoria storica. Il Comune li ringrazia per l'impegno con cui portano avanti questo lavoro".