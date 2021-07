Dervio: la serata dedicata alla storia della Moto Guzzi fa centro

Fa centro la serata organizzata a Dervio e dedicata alla Moto Guzzi, nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario della Casa dell'Aquila. Un pubblico numeroso e soprattutto relatori di grande esperienza hanno saputo rendere piacevole e divertente l'evento svoltosi domenica presso il cinema Paradise, organizzato dal gruppo Turismo del Comune di Dervio.

Sul palco sono intervenuti Carlo Zuccoli, curatore di "100 anni di Moto Guzzi" insieme a Carlo Borlenghi, iniziativa che si compone sia di un libro fotografico dedicato ala Guzzi sia di una mostra iitnerante, che a Dervio è stata esposta sul lungolago. Il giornalista della Gazzetta dello sport e Rai Pino Allievi ha arricchito l'appuntamento con tanti aneddoti dedicati ai motori, il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli ha ricordato il legame tra la Guzzi e Mandello ma più in generale con il territorio, dove il marchio è cresciuto diventando uno dei più noti al mondo.

Apprezzati gli interventi del derviese Vanni Bettega, per tanti anni responsabile di reparto in Guzzi, che ha portato l'amore per le moto costruite a Mandello e tanti racconti di Moto Guzzi vissuta. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare l'appuntamento (moderato dal giornaliste lecchese Marcello Villani) così come è stata visitata e apprezzata da migliaia di persone la splendida mostra fotografica che per due settimane ha reso ancora più bello il lungolago derviese.