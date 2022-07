Festa per i 10 anni di "Pomeriggio insieme", quando la sana aggregazione non ha età

L'iniziativa era nata 10 anni fà per dar modo ad adulti e anziani - ma giovani nello spirito! - di trascorrere insieme alcuni sereni e costruttivi pomeriggi, riscoprendo il piacere di stare in compagnia. La risposta da parte delle persone della terza età, e non solo, della comunità del piccolo paese di Erve, è stata molto positiva: tutti i martedì, in oratorio, in tanti hanno iniziato e continuano a ritrovarsi partecipando ai diversi momenti di animazione e intrattenimento.

Iniziative che non sono rivolte al solo svago, ma anche a coltivare la socialità, a coniugare benessere mentale e fisico, e a tenere vivi i propri interessi... "perchè dedicarsi alle attività ricreative è una vera e propria terapia anti invecchiamento" - spiegano i volontari impegnati in oratorio nel progetto "Pomeriggio insieme".

Così, nei giorni scorsi, in occasione del 10° anniversario, si è trascorso un momento di svago tutti insieme: organizzatori, volontari e ospiti. "I ringraziamenti vanno alle invitate (ultimamente sono donne) per la fedele partecipazione, al parroco don Marco Tasca per l'accoglienza, al sindaco Giancarlo Valsecchi e all'assessore alle Politiche sociali Giovanna Milesi per aver risposto all'invito - ha commentato il gruppo di lavoro - Un pensiero va poi a chi, in questi 10 anni, ci ha lasciato perchè è andato avanti".

La Festa è terminata con la lettura della dedica scritta dopo il primo anniversario e, tutt'ora, più vera che mai: "È stato bello trascorrere il tempo in vostra compagnia. Voi che ci avete arricchito con i vostri consigli, le idee e le belle risate. Confidiamo di proseguire insieme pensando e impegnandoci anche per quelli che non possono stare con noi perchè impossibilitati".