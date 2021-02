Dopo lo sportello Postamat ora tocca a internet veloce, «Erve punta sui servizi»

Il sindaco Giancarlo Valsecchi ringrazia Tim per il potenziamento della rete: «Un aiuto in più per la didattica a distanza e lo smartworking»

Dopo la recente installazione dell'Atm Postamat da parte di Poste Italiane, la comunità di Erve potrà ora contare su un altro importante servizio. «In questi giorni Tim ci ha comunicato di aver attivato la rete internet veloce a 100 mega estesa su tutto il territorio comunale - annuncia il sindaco Giancarlo Valsecchi - Grazie a questo importante potenziamento del servizio si potranno finalmente superare le difficoltà per chi utilizza lo smart working e per gli studenti che svolgono la didattica a distanza».

«Potenziare i servizi è importante per contrastare lo spopolamento dei territori montani»

Giancarlo Valsecchi ha quindi aggiunto: «Un doveroso ringraziamento per la disponibilità va alla società Tim che ha realizzato il progetto in modo non invasivo con tecniche a basso impatto ambientale in piena collaborazione con l'Amministrazione comunale. Potenziare con nuovi servizi i comuni montani significa, in tempi come quelli attuali, evitare lo spopolamento che nel corso degli anni ha toccato territori come il nostro».