A nuovo lo storico collegamento per la Cappelletta della Madonna del Corno

Sono terminati nei giorni scorsi a Erve i lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale che conduce alla Cappelletta della Madonna del Corno. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 74,500 euro su progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Associato, finanziato dal GAL Quattroparchi Lecco Brianza con un contributo di 61,000 euro. A carico del Comune i restanti 13,500 euro.

Con questo intervento è stato adeguato il calibro stradale e sistemata la pavimentazione con la realizzazione di alcune canalette per lo scolo delle acque meteoriche, la vecchia barriera di protezione è stata inoltre sostituita con una barriera in legno di castagno naturale. Un'ampia opera di riqualifica per un sentiero nel verde dell'alta Valle San Martino dal quale si può ammirare anche il Resegone.

«Questo tracciato sino al 1911 costituiva il principale collegamento con il fondovalle e durante i vari lavori di allargamento della Strada provinciale 181 Rossino-Erve è stato utilizzato dagli ervesi che non potevano accedere in paese con i loro mezzi di trasporto - ricorda il sindaco di Erve, Giancarlo Valsecchi - Nei prossimi giorni avranno inizio i lavori di manutenzione straordiaria di un'altra importante strada agro silvo pastorale: quella dei 2 Camosci».