Vuoi sentirti più sicuro? Il Comune ti aiuta con un corso gratuito di autodifesa

Un corso di autodifesa personale gratuito e aperto a tutti patrocinato dal Comune. L'iniziativa verrà riproposta nei prossimi giorni a Garlate dopo l'ottima adesione registrata nelle due edizioni passate che si erano svolte in paese prima dell'emergenza covid. Il prossimo appuntamento è a partire da lunedì 18 ottobre in collaborazione con Dimensione Shaolin Garlate.

"In genere la maggior parte di partecipanti sono donne - fa sapere l'assessore Diana Nava - Proponiamo per la terza volta questo tipo di iniziativa non perchè vi siano pericoli particolari nelle nostre zone, ma per offrire un'occasione per imparare alcune nozioni base di difesa personale e sentirsi così più sicuri. Un momento di formazione in ottica se vogliamo più psicologica e di prevenzione, e comunque si tratta di in generale di un'attività sportiva sempre utile".

Il corso é dunque gratuito e aperto a tutti, a partire dai 14 anni di età. Le lezioni di autodifesa si terranno tutti i lunedì dalle ore 20.15 alle 21.30 nella palestra della scuola Anna Frank in via Stoppani 40 a Garlate (ingresso da via Cios). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 380 3683898 o scrivere una mail a: dimensioneshaolin.garlate@gmail.com. I residenti a Garlate avranno precedenza nelle iscrizioni, ma se ci saranno altri posti disponibili gli organizzatori accoglieranno volentieri anche persone da fuori comune.