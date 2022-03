Raccolta umanitaria in favore delle vittime della guerra in Ucraina

Santa Maria Hoè vicina alle vittime della guerra: il comune brianzolo ha infatti lanciato una raccolta umanitaria per l'Ucraina che si svolgerà in Piazza Padre Fausto Tentorio nei giorni di giovedì 3 marzo dalle 14 alle 16; martedì 8 marzo dalle 10 alle 12; giovedì 10 marzo dalle 14 alle 16; i martedì e giovedì successivi, nei medesimi orari.

Si raccolgono i seguenti generi di prima necessità in sostegno del popolo ucraino: pasta; riso; cibi in scatola a lunga conservazione (passata di pomodoro, tonno, mais ecc.); caffè e the solubile.

La raccolta verrà effettuata in aiuto all'associazione "Cassago chiama Chernobyl" di Cassago Brianza, con referente Milena Panzeri di Paù di Santa Maria Hoè.

"Grazie a Milena Panzeri - spiega il sindaco Efrem Brambilla -, agli amministratori comunali di Santa Maria Hoè Roberto Di Modugno ed Elisa Montani, al parroco Don Paolo Brambilla, al gruppo dei volontari di Santa Maria Hoè e a tutti i liberi cittadini che stanno dando il loro contributo per questa iniziativa".