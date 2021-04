Accordo per l'immobile vicino all'attracco del traghetto di Leonardo

Il Parco Adda Nord ha ceduto a titolo gratuito al Comune di Imbersago l’immobile situato in piazzale Leonardo Da Vinci sulle rive del fiume Adda di fronte all’attracco del traghetto di Leonardo.

L'obiettivo? È spiegato nell’articolo 1 dell’accordo appena stipulato fra le parti: "Vogliamo incrementare gli spazi a disposizione del Comune per lo sviluppo dell’offerta di servizi turistici finalizzati altresì alla conoscenza del territorio nelle sue molteplici proposte con particolare attenzione a quelle di natura ambientale e culturale”.

La naturale destinazione d’uso dell’edificio è quella di biglietteria per il servizio di navigazione lungo il fiume.

«L’immobile è stato costruito tra il 2014 e il 2015 dopo che il Parco Adda Nord nel 2011 aveva affidato l’incarico per lo sviluppo del progetto - precisano inoltre in una nota stampa gli uffici del Parco - ma è solo grazie all’interessamento dell’attuale Consiglio di Gestione presieduto da Francesca Rota e del sindaco di Imbersago Fabio Vergani che è stato portato a termine l’iter burocratico e amministrativo per l’agibilità dello stesso».