Inaugurato lo street food di Calolzio, tre giorni con prelibatezze per tutti i gusti

«Siamo felici di inaugurare oggi questa seconda edizione dello Street Food on Tour di Calolzio, ancora una volta nella splendida location del Lavello. Ci sono piatti per tutti i gusti. Organizzare l'evento in questa estate post covid non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta e siamo felici di esserci con una proposta cha sta già richiamando l'attenzione di tante persone. Sono rispettati tutti i protocolli di sicurezza. Venite a trovarci».

Cristina Valsecchi, assessore agli Eventi e alle Associazioni di Calolzio, e Giulio Zambelli, presidente Promozioni Confesercenti Bergamo - i due soggetti organizzatori - hanno commentato così l'apertura dello street food del Lavello, inaugurato oggi, venerdì. Presernti una ventina di truck con piatti tipici di diverse regioni d'Italia e d'Europa: dalla paella ai dolci olandesi, dalle focacce genovesi alla carne alla griglia, passando per i taralli del Salento, fritto misto, aranicini siciliani e tanto altro.

Date e orari

Al taglio del nastro di mezzogiorno sono intervenuti anche il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi, l'assessore alle Opere pubbliche Dario Gandolfi e il consigliere comunale Pamela Maggi. Lo street food proseguirà fino alla mezzanotte di oggi (venerdì 4 settembre); e poi ancora domani, sabato 5 dalle ore 10 di mattina a mezzanotte e domenica 6 settembre dalle 10 alle 22.

C'è anche la birra kamasutra

Tre giorni imperdibili dunque per gli appassionati di piatti tipici e cibo di strada, il tutto accompagnato da dell'ottima birra artigianale. E il pubblico potrà trovare anche la quantomeno originale e "hot" Birra Kamasutra.

Gallery