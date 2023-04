Lago di Como, boom di turisti sui battelli nel ponte di Pasqua

Boom di turisti sui battelli del Lago di Como nelle vacanze di Pasqua. I dati ufficiali parlano di ben 106.000 passeggeri e 4.500 veicoli nel "ponte di Pasqua" tra le località servite dalla "Navigazione laghi": il risultato riguarda l'intero Lake Como - citando il rinomato brand - ma all'interno di esso gran parte delle corse hanno interessato anche il ramo lecchese. Di recente proprio l'ente che si occupa del trasporto pubblico su imbarcazione e la Provincia di Lecco hanno deciso di potenziare l'offerta in termine di corse e servizi, con l'obiettivo di valorizzare il turismo e la mobilità sostenibile.

L'ottimo risultato del ponte di Pasqua riguarda non solo il nostro lago. "Sono numeri importanti quelli che Navigazione Laghi ha registrato sui propri mezzi in termini di passeggeri e veicoli per il ponte di Pasqua - fa sapere l'ufficio comunicazione dell'ente - Oltre 230mila persone hanno usufruito del servizio pubblico di linea sui tre grandi laghi d’Italia, e i veicoli imbarcati dall’azienda che fa capo al ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati circa 12.400".

"Siamo molto soddisfatti - dichiara il gestore governativo Donato Liguori - fin dalla mia nomina l’assillo che ho avvertito è stato quello di abbracciare la sfida della destagionalizzazione per far vivere i nostri meravigliosi laghi lungo tutto il corso dell’anno. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro importante fatto di sinergia e collaborazione con tutto il territorio. Sento dunque di ringraziare tutto il personale aziendale ed in particolare i direttori di esercizio dei laghi di Como, Garda e Maggiore che hanno sempre messo in campo il massimo impegno senza mai far mancare il proprio contributo in termini di idee e operatività".

L'ente Gestione Navigazione Laghi

Gestione Navigazione Laghi, con una flotta di circa 100 navi, garantisce da sessanta anni la mobilità nell’ambito dei territori dei laghi Maggiore, di Garda e di Como. È un ente governativo istituito con la legge 614 del 1957 attraverso la quale il legislatore ha affidato ad un funzionario dell’Amministrazione dello Stato nominato dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’esercizio delle linee di navigazione.

L’azienda opera mediante una direzione centrale situata a Milano che gestisce i rapporti istituzionali con il superiore Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e svolge funzioni di coordinamento delle tre direzioni di esercizio situate rispettivamente ad Arona per il lago Maggiore, Desenzano per il lago di Garda e Como per l’omonimo lago. Ad oggi la Gestione Navigazione Laghi, durante i mesi di maggiore attività, arriva ad impiegare fino a 650 persone suddivise tra personale amministrativo, di cantiere - distribuito presso i 4 cantieri navali di Arona, Peschiera del Garda, Como e Dervio, forniti di strutture ed impianti tecnologici di avanzata concezione per la cantieristica navale - e personale del settore movimento.