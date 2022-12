Lecco Magico Natale: il villaggio per i bambini ha aperto. Carnevale 2023 si farà

Lecco Magico Natale ha aperto alla Piccola di Lecco. L'offerta della città capoluogo per il Natale 2022 si prende così un altro pezzo con l'area destinata principalmente ai bambini, tra giochi, laboratori e zona prettamente culinaria. E dal piazzale Riccardo Cassin arriva anche un inatteso spoiler: il Carnevale 2023 si farà, un gradito ritorno a tre anni di distanza dall'ultima volta, quando l'entrata a gamba tesa rese impossibile portare a termine un lavoro durato mesi e proprio pochissimo tempo prima della tradizionale e partecipatissima sfilata. Intanto l'assessore comunale Giovanni Cattaneo, titolare della delega all'attrattività territoriale, ha inaugurato la nuova area insieme ad Alfredo Polvara di Ltm Lecco e a Marco Magistretti di Confcommercio Lecco.

Lecco Magico Natale “nasce dall'idea di ampliare l'offerta della città nel corso della stagione invernale, quando c'è molta concorrenza rispetto alle altre città. Il percorso parte da lontano, dalla collaborazione con Amici di Lecco, Confcommercio e Confesercenti che si è inserita di recente. Lo strumento della manifestazione d'interesse ci ha permesso di tastare il polso della situazione: chi è abituato a fare il villaggio di Natale classico fa fatica a scommettere sulla Piccola, luogo in trasformazione e lo sappiamo. Intanto, però, ci sono segnali interessanti: la presenza di famiglie e bambini è bella, se la proposta è buona la gente arriva”.

Il grazie “va agli uffici Turismo ed Eventi del Comune, così come ai partner che ci hanno sostenuto si economicamente, ma anche con le idee, la preparazione e l'allestimento. Il cuore di questo spazio saranno gli eventi proposti, l'occasione è quella di aggiungere gli spazi con la musica, il circo e il mago per i più piccoli, oltre al trenino che ci permette di ricongiungerci alle altre zone della città, Luci su Lecco e illuminazione a lago compresi”.

Il Comune da solo “non va da nessuna parte: ringrazio Ltm che si mette a disposizione della città, mettendo a disposizione anche le economie per muovere questi eventi. Vedete le aree attrezzate per i più piccoli, anche con i laboratori insieme a Babbo Natale. Vedremo a fine esperienza cos'avremo imparato e cosa potremo migliorare”.

Si sarebbe potuto fare di più? “Si, perché questo è uno spazio che ha delle potenzialità enormi. Mi sono arrivati dei suggerimenti da settembre in avanti e per questo ringrazio: so di essere un disco rotto, ma è tanto un tema di risorse economiche. Qua si sforzano pubblico e privato, sicuramente vedremo una Piccola molto più potente e attrattiva con i magazzini rigenerati, oggi ringrazio davvero chi si è messo al nostro fianco, scommettendo su questa dinamica. Ci auguriamo di poter fare sempre di più”.

“Questa è stata una scommessa che abbiamo fatto insieme a Giovanni Cattaneo - ha spiegato Alfredo Polvara di Ltm Lecco -. Ci siamo messi a disposizione della città, qui i bambini avranno modo di prendere dolci, dolcetti e regali. Fare concorrenza al centro è difficile, ma abbiamo delle aspettative. Vedremo alla fine se la scommessa sarà stata vinta o meno, ma crediamo che la gente arriverà: ci crediamo, altrimenti non avremmo allestito questo ben di dio. Tante volte vogliamo fare di più, ma più di così è difficile: i nostri sponsor ci danno risorse da usare nel corso dell'anno: a tal proposito speriamo di ripartire con il Carnevale. Bisogna decidere... ieri”.

Cattaneo ha sciolto subito i dubbi, senza particolari fughe in avanti: “Si farà, ma ora pensiamo al Natale. Ci siamo già incontrati con la collega Simona Piazza e sicuramente l'appuntamento verrà mantenuto, viviamo bene dicembre e poi pensiamo alle cose del 2023. C'è sempre un problema di risorse, vale per tutti i settori del Comune, le leve su cui agire sono quelle canoniche: cerchiamo di non sprecare quelle che abbiamo, invito alla collaborazione tra pubblico e privato, quello delle luminarie del centro è un segno per tutta la città”.

Lecco Magico Natale alla Piccola

La meraviglia del Natale di Lecco. Giochi, spettacoli e musica alla Piccola. Presepe sul Lago. Ghiaccio e magie di luce in Centro.

Dal 1° Dicembre all’8 Gennaio

Lecco, Piazzale Cassin

Lun - Ven: 15.30 - 18.30 | Sab - Dom e festivi: 10.00 - 12.30 e 14.30 - 18.30

Giovedi? 1

Inaugurazione La Piccola

Concerto zampognari ore 15.30

Spettacolo con trampolieri ore 16.00

Inaugurazione presepe Lungolario Isonzo ore 17.30

Spettacolo trampolieri Lungolario Isonzo ore 18.00

Domenica 4

Spettacolo di Edilizia Acrobatica Babbi Natale Acrobatici Torre Palazzo delle Paure (P.zza XX Settembre) ore 15.30

“Credevopeggio” Spettacolo di giocoleria ed equilibrismo La Piccola ore 17.00

Giovedi? 8

Concerto Coro Gospel “Sol Quair” La Piccola ore 16.00

Sabato 10

Concerto “Music for Christmas” Ass. Stoppani in Musica La Piccola ore 16.00

Domenica 11

Spettacolo di Edilizia Acrobatica Babbi Natale Acrobatici ore 15.30

Centro Meridiana, Torre B “The Dini show” Spettacolo di magia ore 17.00 La Piccola

Sabato 17

Concerto Coro “Creems & Friends” ore 16.00 La Piccola

Domenica 18

Raccolta letterine per Babbo Natale con Vespe “Vespa Club Lecco” ore 10.00 Piazzetta Centro Meridiana - ore 11.15 Piazza V Alpini

Corteo di Moto, Auto e Vespe ore 14.30 Partenza Viale Turati (P.zza dei Cappuccini) - ore 15.00 Arrivo La Piccola

Mercoledi? 21

Concerto Coro Gospel

“Nate Martin & Sign” ore 20.45 Basilica San Nicolo?

Trenino gratuito attivo da giovedi? a domenica e festivi.

Programma completo e orari su www.leccotourism.it