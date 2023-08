L'estate in musica di Chiara: "Cantare è una scelta di vita"

L'Estate Sforzesca a Milano e l'Umbria Jazz sono due degli eventi ambiti e prestigiosi dove di recente Chiara Giannella, 21 anni di Lierna, è approdata, regalando emozioni al pubblico con la sua voce e la sua musica, frutto di studi appassionati e approfonditi.

Dopo aver frequentato da ragazzina la Project Rock Shool di Mandello del Lario, Chiara ha poi proseguito gli studi di canto al Cpm di Milano, la scuola fondata da Franco Mussida, chitarrista, compositore e voce della storica formazione Pfm, la Premiata Forneria Marconi. Chiara il 19 agosto con i “Moonlight”, musicisti come lei della scuola milanese, calcherà il palco di casa con un evento canoro in località Riva Bianca a Lierna, a partire dalle ore 16. Le abbiamo fatto qualche domanda in vista dello show.

Chiara, la tua scelta di vita è quella di diventare una cantante. Quale molla è scattata in te per puntare a questa professione?

"Il canto e la musica sono la mia passione. Quando ho finito le scuole superiori ero molto indecisa su che strada percorrere. Ho scelto il canto perchè ho deciso di voler fare della mia passione un lavoro, con l'obiettivo di poter condurre una vita facendo quello che amo".

Hai già cantato su due palchi importanti. Come hai costruito il tuo percorso?

"Ho iniziato a studiare canto quando avevo 13 anni, decidendo così di voler trasformare la mia passione in un lavoro. Mi sono quindi iscritta al Cpm Music Institute nel 2020 dopo aver conseguito il diploma alle scuole superiori. A settembre avrò gli ultimi esami e se tutto andrà bene a febbraio mi laureerò in Alta formazione artistico musicale con indirizzo canto pop. Credo che una formazione accademica sia fondamentale per potersi interfacciare con i colleghi musicisti nel modo più professionale e corretto".

A cosa hai dovuto rinunciare per poter intraprendere questo cammino?

"Sicuramente scegliendo questo lavoro ho dovuto rinunciare a un futuro prevedibile, nel senso che nel mondo della musica tutto si muove in fretta e le occasioni passano veloci e senza avvisare".

Una prossima tua laurea in musica pop-rock quali porte ti aprirà?

"Un diploma accademico di primo livello in Alta formazione artistico musicale ha la stessa validità di una laurea triennale e di conseguenza ho la possibilità di partecipare a concorsi pubblici per l'insegnamento nelle scuole. Io punto sulla mia musica, sto avviando il mio progetto personale di canzoni inedite. Mi piacerebbe entro settembre 2025 arrivare ad avere un Ep (Extended play) pronto e andare a Londra per frequentare un master in live music performance e sfruttare l'occasione per far conoscere a più persone possibile la mia musica e la mia identità artistica".

Da ragazzina ti ispiravi alle canzoni di Giorgia, oggi cos'è cambiato?

"Dopo tanti anni di studio ho iniziato a prendere coscienza della mia identità artistica che è distante da Giorgia e dalla musica italiana in generale. Io amo l'R&B inglese e mi ispiro molto ad artiste come Jonia Smith, Joy Crookes e Sesta Keable. Per questo motivo devo andare a Londra , dove, sicuramente la mia musica può avere maggiori opportunità di essere apprezzata".

Il prossimo 19 agosto il tuo concerto si terrà nella "tua" Lierna. Come vivi questo appuntamento?

"È sempre bello salire su di un palco e fare ciò che amo. Sono quindi molto contenta di farlo a Lierna nel paese in cui sono nata e cresciuta. Il repertorio sarà conosciuto quindi ci si divertirà".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)