Mandello, approvato il Pgt: "Passo importante per il futuro del paese"

Mandello ha il "nuovo" Pgt. anzi, sarebbe meglio scrivere "rinnovato". Venerdì notte, erano infatti le 2, si è concluso il consiglio comunale che ha determinato l'approvazione definitiva della variante generale al Piano di governo del territorio, il vecchio piano regolatore.

"Norme più chiare e semplici, unite a una cartografia altrettanto chiara, rendono lo stumento di più facile lettura e applicazione a tecnici, uffici comunali e cittadini - commenta con soddisfazione il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli - Siamo ora in grado di rispondere positivamente alla volontà di riqualificazione dello stabilimento Moto Guzzi, con i nuovi spazi produttivi, museali e non solo".

Fra le varie opportunità citate dal primo cittadino: "Siamo ora in grado di portare a termine lo sviluppo turistico ricettivo dell'area dell'ex vellutificio Redaelli, di poter attivare l'iter di realizzazione del collegamento tra via Nazario Sauro e via per Maggiana, siamo ora nelle condizioni per permettere il recupero di tante aree dismesse del paese, anche nella frazione Moregallo".

Cosa è cambiato

Le norme per la riqualificazione delle strutture industriali sono state semplificate per favorire la permanenza delle attività produttive sul territorio mandellese. "Un lavoro importante e impegnativo, per il quale ringrazio tutti i dipendenti comunali che vi hanno preso parte, oltre all'architetto Silvano Molinetti e a tutti i professionisti che ci hanno aiutato a portare a termine questo strumento. Ringrazio tutto il gruppo consigliare de Il Paese di Tutti - conclude Fasoli - per il grande lavoro svolto in questi due anni. Confidiamo che gli interventi più importanti per il futuro della nostra comunità diverranno realtà in poco tempo".

I prossimi passi a livello tecnico: entro fine mese di agosto sarà pubblica la delibera e, dopo la pubblicazione sul Bollettino regionale prevista per settembre, la variante diverrà efficace a tutti gi effetti.