In biblioteca a Mandello un corso gratuito di italiano per donne straniere

L'assessorato all'Istruzione, Cultura e Servizi sociali del Comune di Mandello, in collaborazione con Les Cultures nell'ambito del progetto Spelling (Prog-2549 Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), organizza un corso di lingua italiana per donne straniere.

Il corso è interamente gratuito e avrà inizio l'8 giugno. Si terrà in presenza rispettando scrupolosamente la normativa covid e durerà 60 ore. Verranno utilizzati i locali della biblioteca di Mandello, in Via Manzoni e il giardino adiacente. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì, al mattino o nel primo pomeriggio.

Come sottolinea l'assessore mandellese Doriana Pachera, l'iniziativa si rivolge a donne che non conoscono l'italiano o lo conoscono solo in modo elementare, per cui «è utile presentarla loro rassicurandole anche che, nel caso avessero figli, c'è anche il servizio baby sitting».

Le iscrizioni al corso si raccolgono presso la Biblioteca in via Manzoni 44/3 dal 6 al 30 aprile 2021, dalle ore 10 alle 13 escluso il giovedì. Nella locandina sotto, l'iniziativa è pubblicizzata anche in altre lingue.

Gallery