Mandello, il sindaco consegna la Costituzione ai maggiorenni

Assessori e consiglieri comunali in Piazza Leonardo da Vinci, di fronte al Municipio, per la tradizionale cerimonia. A ricevere il testo 53 ragazzi e 54 ragazze

Un momento importante, uno dei più significativi nella vita di un centinaio di giovani. Venerdì pomeriggio, in piazza Leonardo da Vinci, di fronte al Municipio, il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli ha provveduto alla tradizionale cerimonia di consegna della Costituzione ai neomaggiorenni residente in paese. Una cerimonia sobria, con il distanziamento in ossequio alle attuali norme anticovid, ma di grande rilevanza.

A ricevere il testo su cui si fonda l'ordinamento giuridico sono stati italiano 53 ragazzi e 54 ragazze. Presente, oltre al sindaco, anche l'assessore all'Istruzione e alla Cultura Doriana Pachera, membri della Giunta e del Consiglio comunale.