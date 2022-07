Mandello si colora con "Donare in festa"

"Questa sera abbiamo già avuto quattro adesioni". Soddisfazione da parte dei responsabili Avis di Mandello del Lario raggiunti al gazebo allestito all'interno della tre giorni "Donare in festa". Il connubio tra iniziative ludiche e finalità sociale è tornato in piazza del Mercato nelle giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio. Ad organizzare e gestire l'evento che si ripete nel tempo da anni, l'Operazione Mato Grosso.

Nella programmazione anche la cucina che propone piatti di pesce, di mare e di lago fino ai menù che soddisfano a 360 gradi i palati più esigenti, con la musica ad accompagnare le cene in riva al lago.

Nell'area manifestazioni di via Medaglie Olimpiche non poteva poi mancare lo stand dei volontari impegnati a diffondere il messaggio della donazione di sangue. Il locale sodalizio Avis, intitolato alla memoria del mandellese dottor Gianni Comini, nacque 17 maggio 1958. Con il medico, una quarantina di soci fondatori.

"Noi pensiamo che il nostro servizio non si possa e non si debba esaurire con il solo gesto della donazione, ma anche e soprattutto, per quanto attiene alle nostre capacità e possibilità, si debba realizzare nel tentativo di diffondere la cultura della solidarietà. Del rispetto reciproco e profondo, della ricerca di modi di vivere che siano in funzione dell'uomo e non contro esso" - dal manifesto delle finalità di quel periodo ancora attuali.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)