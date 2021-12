In municipio il Consiglio dei ragazzi di Mandello, Gabriel è il sindaco "junior"

In municipio a Mandello si è insediato il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi che ha incoronato sindaco "junior" Gabriel El Seisy e Anna Luz Mereu come sua vice. L'assise si è tenuta nei giorni scorsi a seguito delle elezioni dei rappresentanti svolta precedetemente in ogni classe dove i ragazzi hanno anche iniziato a parlare dei loro programmi e delle loro proposte. Ad accoglierli il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli e l'assessore alla Pubblica Istruzione Doriana Pachera.

I nomi dei Consiglieri dei ragazzi: Anna Luz vicesindaco

Questi i nomi dei giovani consiglieri comunali: per la classe 1°A Sara Zuna, 1°B Margherita Crotta, 1°C Alessandro Leone, 2°A Matteo Panzeri, 2°B Alessandro Ciabarri, 2°C Denise Bonfanti, 3°A Christian Canossa, 3°B Gabriel El Seisy, 3°C Anna Luz Mereu e Francesco Fagetti , e infine la 3°D con Valentina Zucchi. I consiglieri hanno successivamente votato per l'elezione del sindaco e del vicesindaco, eleggendo rispettivamente Gabriel El Seisy e Mereu Anna Luz.

"Tante le idee e le iniziative che il nuovo Consiglio dei ragazzi ha in animo di portare avanti - ha commentato il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli - in particolare maggiore attenzione verso l'ambiente, orti didattici, sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto civico e la realizzazione di un giornale di istituto rivolto non solo ai ragazzi, ma a tutta la cittadinanza".

Presidente del Consiglio dei ragazzi è invece stata nominata dal sindaco Fasoli è la consigliera Luisella Aliprandi, mentre come segretaria Valentina Lafranconi, rappresentante dell'associazione fuoriclasse. La nuova coordinatrice del progetto nominata dall'istituto comprensivo "Volta" è invece la professoressa Annalisa Bottani che, dopo aver seguito i giovani alunni nella fase elettiva, accompagnerà ora i nuovi consiglieri per tutto l'anno.

"Iniziativa di valore civico, un plauso ai ragazzi"

"Un forte in bocca al lupo ed un augurio di buon lavoro al nuovo consiglio e un plauso ai tanti ragazzi che si sono candidati per questo ruolo - ha concluso Fasoli - a dimostrazione del forte senso civico che questo progetto trasmette alle nostre nuove generazioni".