Mandello: i bambini delle scuole dell'infanzia portano la bandiera tricolore al sindaco

L'assessorato all'Istruzione del Comune di Mandello torna a proporre gli eventi sospesi per l'entrata della Lombardia in zona rossa. I bambini di tutte le scuole dell'infanzia del paese, durante lo scorso mese di febbraio, avevano portato alle loro maestre tanti quadrati di stoffa di colore verde, rosso e bianco. Nonne e mamme li hanno cuciti insieme andando a formare una grande bandiera: «Il 17 marzo - spiega l'assessore Doriana Pachera - l'abbiamo stesa e fotografata inviandone le foto alle varie scuola. Martedì 4 maggio la stenderemo nuovamente ma questa volta i bambini saranno presenti, verranno accolti dal sindaco suddivisi per scuole. Si raccoglieranno all'ingresso del Comune in via Manzoni sotto la bandiera e dopo aver ascoltato il sindaco e intonato l'inno, ritorneranno nelle proprie scuole sventolando una bandierina e ricordo della giornata».

Sempre martedì 4 maggio alle 17.30 in sala consigliare, sempre dal sindaco Riccardo Fasoli verranno accolti i bambini e ragazzi stranieri ai quali verrà assegnata la cittadinanza simbolica jus soli, prevista dall'apposito regolamento comunale e anch'essa rinviata lo scorso marzo. «I bambini e ragazzi che dovranno partecipare alla cerimonia verranno contattati telefonicamente e/o via mail direttamente dagli uffici comunali - prosegue Pachera - Sempre in sala consigliare, ma mercoledì 5 maggio alle ore 18, verranno consegnate le borse di studio agli studenti delle scuole superiori di secondo grado che a seguito dei loro importanti risultati scolastici se le sono aggiudicate. La cerimonia, seppure semplice e con tutte le precauzioni del caso, sarà finalmente in presenza. La consegna delle civiche benemerenze resta invece ancora in sospeso: è un momento in cui il coinvolgimento della comunità è necessario: attendiamo momenti migliori.».