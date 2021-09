Musica e canzoni d'autore, il Lungolario Express approda a Mandello

La voglia di cantare e fare musica, veicolata dal Lungolario Express, approda a Mandello. A condurre l'immaginario treno del pentagramma tre nomi che nel territorio comasco - e non solo - hanno già saputo veicolare emozioni e brani di qualità. Luca Ghielmetti, il farma-cantautore che smette il camice bianco da dietro il bancone della sua Farmacia in Valmorea per imbracciare l’inseparabile chitarra. I Sulutumana, band che si allaccia alla musica popolare e tradizionale nel racconto della quotidianità. E Filippo Andreani, il laghée che dopo esperienze musicali di gruppo sceglie la strada da solista.

Tutti e tre con storie espressive diverse, ma uniti dal comune denominatore di ripercorrere le strade del lago di Como e il ramo lecchese mettendo al centro la musica, motore di emozioni senza fine. Il progetto si sviluppa come un evento unico nel suo genere, attraverso sei tappe, con altrettanti concerti regalati in luoghi e location iconiche del territorio lariano. E tra questi, la magica atmosfera del Lido comunale di Mandello del Lario, sabato 11 settembre ore 16, ad ingresso libero.

Luca Ghielmetti

Un omaggio che Luca Ghielmetti ha voluto tributare al centro rivierasco, dove da anni raccoglie applausi, seguito e amicizia da parte di estimatori della sua musica. Una storia di ammirazione verso il suo genere che prende avvio dal casuale acquisto di un suo cd ai magazzini Fnac sui Champs Elysees parigini, da parte di alcuni fans mandellesi.

Luca non è nuovo a collaborazioni con altri artisti di fama: nel suo curriculum troviamo palchi condivisi con Giorgio Conte, l’indimenticato Bruno Lauzi, Greg Cohen e Tim Sparks. Ed una partecipazione al Premio Tenco sul palco dell’Ariston. Un pomeriggio da non perdere, dunque, quello di sabato 11 settembre al lido mandellese.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)