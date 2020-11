Anche il territorio Lecchese piange il batterista dei Pooh Stefano D'Orazio

«Una persona con tanta umanità e profonda fiducia nei giovani». Anche nel Lecchese in tanti ricordano con parole d'affetto Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh deceduto nei giorni scorsi. Tra loro ci sono gli amici di Telethon, maratona a sostegno della ricerca scientifica che D'Orazio aveva sostenuto con convinzione, e la musicista Mandellese Linda Spandri (nella foto sotto) che aveva conosciuto da vicino il batterista in qualità di alunna. Nel 2009 frequentando il corso di compositori - autori presso la Hope Music School di Roma legata alla Cei, Linda apprezzò le doti umane e artistiche del suo docente.

Linda a Mandello ha promosso e organizzato per conto della parrocchia del Sacro Cuore le varie edizioni del concorso canoro per giovani “Orizzonti di Speranza”. Della Hope Music School la mandellese riferisce «Sicuramente una cosa che mi sono portata dentro di Stefano è stato il convincimento che le emozioni e la musica vanno di pari passo, e la stessa musica è efficace solo se strettamente intrecciata con la vita vera».

La cantautrice mandellese ricorda inoltre: «Quello che più mi è rimasto impresso è la sua capacità di raccontarsi senza preoccuparsi delle proprie emozioni. La sua commozione nel raccontarci determinati episodi legati alle canzoni. Su tutte “50 primavere” e “Padre a vent’anni”. Ricordo il sorriso con cui, solo poche settimane dopo, nel retro palco dell’Ariston ci ringraziò personalmente per aver fatto i cori sul brano che aveva cantato quella sera, in occasione di Jubilmusic. Buon viaggio Stefano!».

Sentito anche il ricordo di Angelo Fontana, tra gli ideatori di Telethon Lecco e tutt'oggi volontario in prima linea. «Anche Telethon Lecco si unisce al lutto per la scomparsa di Stefano D'Orazio, a lungo sostenitore della ricerca contro le malattie genetiche. Bravo musicista e gentiluomo, il batterista dei Pooh credeva in Telethon e partecipava sempre alle maratone in Rai come testimonial. Lo ricordiamo tutti con affetto».