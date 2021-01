Mandello, iniziati i lavori che cambieranno volto alla Piazza Sacro Cuore

La piazza Sacro Cuore a Mandello cambia volto. Sono partiti lunedì 18 gennaio i lavori per la riqualificazione di uno dei luoghi simboli del comune lariano. Si tratta di un intervento che il gruppo di maggioranza, "Il Paese di tutti", aveva inserito nel proprio programma già dal mandato scorso, considerato dal sindaco Riccardo Fasoli e dalla giunta fra le priorità mandellesi.

Come cambierà la piazza? Innanzitutto saranno inserite alcune zone verdi, sparirà l'incrocio tra le vie della Costituzione e don Carlo Gnocchi, con una maggiore fruizione degli spazi a favore dei pedoni (e dei fedeli in ingresso e uscita dalla chiesa parrocchiale) e una razionalizzazione dei parcheggi.

Le modifiche alla viabilità

L'intervento voluto dall'Amministrazione comunale, ovviamente, comporterà riflessi sulla viabilità interna al paese. Fino alla sua conclusione, infatti, da Via Don Gnocchi non sarà più possibile transitare in auto verso Via Nazario Sauro e viceversa. Di conseguenza l'accesso al parcheggio in fregio alle scuole elementari sarà possibile, sia in entrata che in uscita, solamente dal basso (Via Don Gnocchi). Per ovviare ai disagi verrà attivato il parcheggio dietro alla chiesa, con orario d'apertura dalle 7 alle 20. Per i pedoni verrà allestito un passaggio di fronte alla chiesa. Per chiarire eventuali dubbi è possibile consultare la planimetria del cantiere (in allegato all'articolo).

Gallery