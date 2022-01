Mandello: il sito per i tamponi apre lunedì 17 gennaio in Piazza Leonardo da Vinci

Il nuovo sito per i tamponi aprirà il 17 gennaio in piazza Leonardo da vinci, nella palazzina dietro il parco giochi. Mandello avrà così un luogo preposto al test da Covid-19, utilizzabile solo se inviato dal proprio medico. Il Comune ha reso note le modalità di accesso.

Nello specifico, può fruirne il paziente che si rivolge al suo medico perché ha sintomi, e/o è positivo a un test rapido fai da te, oppure per il tampone programmato a fine quarantena. Il medico gli fornirà un codice e il numero di telefono del call center da chiamare e fissare l'appuntamento. I dati da comunicare nella telefonata sono: codice assegnato dal medico; nome; cognome; codice fiscale; numero di telefono.

"Almeno nella fase iniziale possono accedere i pazienti in carico ai medici di famiglia di Mandello - spiega l'assessore Guido Zucchi - Sull'esperienza della vaccinazione antinfluenzale fatta l'anno scorso, è in valutazione la possibilità di allargare il servizio ad Abbadia e Lierna: c'è ancora qualche ostacolo operativo da superare".

L'Amministrazione comunale sottolinea che questo tipo di tampone è esente da costi. I test si effettuano dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.00 (18 tamponi al giorno). Il paziente si recherà all'appuntamento nei tempi della sua prenotazione.

Come funziona

Giunto all'appuntamento, previa verifica di dati anagrafici e di giorno e ora dell'appuntamento stesso, il paziente viene indirizzato all'esame. Una volta eseguito il tampone il Paziente non ne attende l'esito, bensì torna subito a casa in attesa di conoscerlo: in caso di esito positivo riceverà presto una telefonata, e successivamente il previsto messaggio sms. Qualora fosse necessaria, la copia cartacea del referto verrà consegnata in sicurezza con modalità concordate.

In caso di esito negativo la consegna del referto avverrà in giornata, con modalità che verranno rese note a breve, o comunque comunicate all'atto dell'esecuzione del test. In caso di necessità o convenienza, spiegano dal Comune di Mandello, potranno essere apposte modifiche alle modalità esposte.