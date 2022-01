Lotta al covid: a breve a Mandello un punto per i tamponi rapidi

Un punto-tamponi rapidi a Mandello per far fronte alla nuova emergenza dovuta al dilagare del contagio. Ad annunciarne la prossima apertura è l'assessore ai Servizi sociali Guido Zucchi, il quale chiarisce subito che il sito verrà riservato esclusivamente ai test richiesti attraverso il proprio medico di base. Non sarà possibile, dunque, autopresentarsi per richiedere il tampone.

Massimo riserbo, al momento, sul luogo in cui verrà aperto. "Domenica mattina - spiega Zucchi - c'è stato il sopralluogo in uno dei siti da tempo selezionati per questo scopo, in attesa che venissero superate le problematiche di legge, norme e regolamenti sovracomunali che impedivano la realizzazione. Appena saremo in grado di garantire al 100% la partenza ne daremo compiuta informazione".

In campo volontari e Protezione civile

L'attesa, da quanto appreso, non sarà affatto lunga. "I ringraziamenti vanno ai medici di base, con veramente tante variabili e richieste da tenere sotto controllo e alla Cooperativa Cosma, principale punto di leva nel dialogo con Regione e Ats - prosegue l'assessore - E anche alle tre farmacie di Mandello, con le quali da settimane si è alla ricerca di soluzioni che purtroppo a oggi non si sono potute mettere in campo. Senza dimenticare altri che sono i procinto di scendere in campo: Protezione Civile e soggetti volontari".

Per il comune lariano si tratta di un nuovo punto di svolta nell'affrontare l'emergenza covid, come quando, nel corso della primavera 2021, venne istituito l'hub vaccinale a Prà Magno, attivo soltanto fra il 12 marzo e il 9 aprile ma fondamentale nella campagna di somministrazione della prima dose alla popolazione soprattutto grazie all'apporto del volontariato. È trascorso quasi un anno e il problema è tornato a essere la richiesta di tamponi, mai così alta in questi due anni di pandemia.