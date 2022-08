Iniziati i lavori dell'impianto di depurazione di Mandello

Iniziati a Mandello i lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione. Gli interventi, dal valore totale di circa 3,5 milioni di Euro, termineranno nel 2024. Come illustrato da Lario Reti Holding, il progetto prevede il potenziamento delle griglie elettromeccaniche per consentire il pretrattamento dei reflui durante gli eventi meteorici, l’adeguamento del processo biologico, con una tecnologia avanzata a cicli alternati. E poi ancora l’adeguamento dello scolmatore di portata a valle dei pretrattamenti, in modo da inviare a trattamento la sola portata trattabile dall’impianto ed inviare la portata eccedente ad una vasca per la disinfezione dei sovraflussi idraulici, migliorando gli scarichi anche in occasione di eventi meteorici estremi.

Inoltre, è prevista la realizzazione di una nuova sezione di filtrazione su tela e trattamento UV, la creazione di coperture per le vasche di digestione aerobica dei fanghi e il revamping del sistema di ventilazione d’aria per le zone sotterranee del locale impianto che porterà ad un miglioramento della salubrità degli ambienti di lavoro e delle emissioni odorigene nell’aria. Infine, ci sarà miglioramento dell’accessibilità agli operatori nei locali sotterranei e dei mezzi per la manutenzione e verrà inserito un sistema di controllo del processo da remoto, il cosiddetto telecontrollo.